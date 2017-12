Matchwinner Salah, Torschütze Rüdiger

LFC-Stürmer Mohamed Salah dreht im Alleingang das Spiel gegen Leicester City FC

Doppeltorschütze Mohamed Salah hat Teammanager Jürgen Klopp und dem FC Liverpool zum Jahresabschluss einen Heimsieg beschert.

Die Reds gewannen am 21. Spieltag der Premier League gegen Leicester City 2:1 (0:1) und festigten Platz vier. Rekordzugang Virgil van Dijk kam nicht zum Einsatz. Der Abwehrspieler, der für die Rekordsumme von rund 84 Millionen Euro verpflichtet worden war, ist erst ab Januar spielberechtigt.

Wie sehr Liverpool den Niederländer braucht, zeigte sich bereits in der dritten Minute: Die Gäste schalteten nach einem unpräzisen Pass des Ex-Schalkers Joel Matip schnell um, der deutsche Torhüter Loris Karius war gegen Jamie Vardy chancenlos. Salah sicherte mit seinen Treffern nach dem Seitenwechsel den Sieg (52./72.). Für den Ägypter waren es bereits die Tore Nummer 16 und 17 in der laufenden Saison. Damit liegt Salah hinter Tottenhams Harry Kane (18) auf Platz zwei der Torjägerliste.

Chelsea schießt Stoke ab - Hoffnung für Swansea

Nationalspieler Antonio Rüdiger feierte derweil mit Meister FC Chelsea einen Kantersieg und reihte sich in die Liste der Torschützen ein. Beim 5:0 (3:0) gegen Stoke City erzielte der Abwehrspieler sein zweites Saisontor (3.). Außerdem waren Daniel Drinkwater (9.), Pedro (23.), Willian (73., Foulelfmeter) und Davide Zappacosta (88.) erfolgreich.

FC-Bayern-Leihgabe Renato Sanches feierte mit Swansea City einen späten Sieg gegen Watford FC. Die Schwäne konnten sich mit dem Sieg zumindest vorerst vom letzen auf den vorletzten Platz der Premier-League-Tabelle schieben, könnten aber bei nur einem Punkte von West Bromwich Albion gegen den FC Arsenal am Silvesterabend auch im neuen Jahr die Rote Laterne tragen. Nach dem frühen Rückstand durch André Carillo drehte Swansea in den Schlussminuten das Spiel. Jordn Ayew (86.) und Luciano Narsingh (90.) trafen für das Schlusslicht. Der stark in der Kritik stehende Renato Sanches spielte 90 Minuten durch.

Der deutsche Teammanager David Wagner kam mit Huddersfield Town gegen den FC Burnley nicht über ein torloses Remis hinaus. Ebenfalls torlos endete die Partie zwischen Newcastle United und Brighton & Hove Albion. Bei den Gästen spielte der ehemalige Ingolstädter Pascal Groß durch.