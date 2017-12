Arsenal patzt bei Wengers Rekordspiel

Shkodran Mustafi und Arsenal patzten beim Tabellenletzten

Der FC Arsenal hat in der englischen Fußball-Liga einen herben Rückschlag kassiert. Am 21. Spieltag kamen die Gunners beim Tabellenletzten West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 hinaus und verpassten so den direkten Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Nur mit Shkodran Mustafi aus dem deutschen Weltmeister-Trio in der Anfangsformation - Mesut Özil musste wegen Knieproblemen passen und Per Mertesacker 72 Minuten zunächst zuschauen - taten sich die Gunners beim Tabellenletzten lange schwer.

In der turbulenten Schlussphase reichte den Gästen auch der späte Führungstreffer durch den chilenischen Torjäger Alexis Sanchez (84.) nicht zum Sieg, denn die Hausherren glichen eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit per Handelfmeter aus.

Neuer Rekord für Arsène Wenger

Für Arsenal-Teammanager Wenger war der West-Midlands-Auftritt seiner Elf, die sich an den zuvor punktgleichen Tottenham Hotspur (am Donnerstag gegen West Ham United) vorbeischoben, das 811. Premier-League-Spiel als Trainer seit seinem Amtsantritt bei den Gunners im Oktober 1996. Dadurch löschte der Franzose den bisherigen Rekord von Sir Alex Ferguson (810 Premier-League-Spiele).

Der legendäre Schotte hatte bei Rekordmeister Manchester United allerdings schon vor der Gründung der Premier League im Jahr 1992 auch in 223 Punktspielen der Vorgänger-Klasse First Division auf der Bank gesessen. Damit kam Ferguson von 1986 bis zu seinem Rücktritt vor vier Jahren bei den Red Devils auf 1033 Begegnungen in Englands höchster Spielklasse.