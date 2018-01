Cristiano Ronaldo zeigt seine Trophäensammlung

Cristiano Ronaldo mit einem Neujahrsgruß der besonderen Art © facebook.com/Cristiano bzw. Getty Images

Weltfußballer Cristiano Ronaldo zeigt sich im Heimaturlaub auf Madeira stolz mit seinen individuellen Trophäen. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich einmal ein Foto wie dieses machen würde."

Cristiano Ronaldo, vergangenen Herbst zum fünften Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt, hat die kurze Winterpause in der spanischen Primera División für einen Heimaturlaub auf Madeira genutzt. Und, um ein Foto von sich zu schießen, das ihn mit seinen wichtigsten, individuellen Trophäen unter der portugiesischen Sonne zeigt.

"Als ich in den Straßen Madeiras spielte und davon träumte, einmal im Fußball an den Gipfel zu gelangen, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal ein Foto wie dieses machen würde", schrieb der Superstar von Real Madrid als Begleittext, als er das Bild über seine Social-Media-Kanäle verbreitete.

Er widme diesen Moment seiner Familie, Freunden, Teamkollegen und Trainern sowie seinen Fans: "Diese Pokale sind auch eure!"

Cristiano Ronaldo: Titelhamster und Rekordjäger

Ronaldo wurde bisher fünf Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt und zog damit 2017 mit seinem ewigen Rivalen Lionel Messi gleich. Außerdem gewann er vier Mal den "Goldenen Schuh" der UEFA für den erfolgreichsten Torschützen der Saison - auch in dieser Kategorie liegt er mit Messi gleichauf. Zahlreiche weitere, individuelle Trophäen zieren Ronaldos Vitrine, dazu jene, die er mit seinen Teams gewonnen hat. Etwa vier Mal die Champions League, vier Mal die Klub-WM, dreimal die englische Premier League und zweimal die Primera División in Spanien. Die Krönung in seiner Heimat erfolgte schließlich mit Portugals Gewinn der EURO 2016 in Frankreich.

Real Madrid kehrt am Donnerstag (21:00 Uhr) mit dem Gastspiel im Achtelfinale der Copa del Rey bei Numancia in den Wettbewerbsalltag zurück. Ronaldo wird die Partie auslassen und erst wieder in der Meisterschaft am kommenden Sonntag, auswärts bei Celta de Vigo (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker), auf dem Platz stehen.

David Mayr