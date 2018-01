Barcelona verpasst Sieg bei Dembélé-Comeback

Ousmane Dembélé (li.) gab im Pokal gegen Celta Vigo sein Comeback

Der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé hat nach einer rund dreieinhalbmonatigen Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback im Trikot des FC Barcelona gefeiert. Im Achtefinal-Hinspiel des spanischen Pokals wurde der Franzose 18 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Die Leidenszeit ist vorbei: Nach einer 110-tägigen Zwangspause ist Ousmane Dembélé im Pokalspiel gegen Celta Vigo auf den Platz zurückgekehrt. Für den Franzosen war es der erste Pflichtspieleinsatz seit dem 16. September. Damals hatte sich der Ex-Dortmunder im Ligaspiel gegen Getafe einen Sehnenrisses im Oberschenkel zugezogen.

Zum Sieg konnte Dembélé seinem Team bei seinem 18-minütigen Comeback nicht verhelfen. Bis auf einen Schuss aus kurzer Distanz konnte der Franzose keine Akzente setzen. Am Ende musste sich Barca im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals gegen Celta Vigo mit einem 1:1 zufrieden geben.

Der 22-jährige José Arnaiz brachte die Katalanen in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, in der 31. Minute erzielte Pione Sisto den Ausgleich für die Gastgeber. Mittelfeldspieler Sergio Busquets hatte den Siegtreffer für Barcelona in der zweiten Halbzeit auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Schuss jedoch an der Latte.

Der Tabellenführer der spanischen Liga trat in Vigo nur mit einer B-Elf an und verzichtete auf zahlreiche Stars. Neben Lionel Messi und Luis Suarez wurde auch der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen geschont. Für ihn stand der Niederländer Jasper Cillessen zwischen den Pfosten. Auch mit den Reservisten setzte der Klub seine beeindruckende Serie weiter fort: Das Remis gegen Celta Vigo bedeutete wettbewerbsübergreifend (Champions League, Liga, Pokal) das 26. Spiel in Serie ohne Niederlage.