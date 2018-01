65 Mio.! ManCity vor Laporte-Verpflichtung

Aymeric Laporte steht vor einem Wechsel zu Manchester City

Die englischen Topklubs Manchester United, FC Arsenal und FC Liverpool haben auf dem Winter-Transfermarkt bereits zugeschlagen, Premier-League-Tabellenführer Manchester City dürfte in Kürze nachziehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Citizens kurz vor der Verpflichtung von Aymeric Laporte.

Wie unter anderem der "Guardian" berichtet, wird der Innenverteidiger schon in der kommenden Woche in Manchester erwartet. Der 23-Jährige, der bei Athletic Bilbao noch einen Vertrag bis zum Juni 2020 besitzt, stand im Ligaspiel der Basken gegen Eibar am Freitag schon nicht mehr im Kader. Angeblich, weil er sich mit Manchester bereits auf einen Transfer geeinigt hat. Anfang nächster Woche soll der Deal nach dem obligatorischen Medizincheck unter Dach und Fach gebracht werden.

Nachdem die Citizens im Poker um den Niederländer Virgil van Dijk (wechselte für 84 Mio. zum FC Liverpool) den Kürzeren zogen, sich Benjamin Mendy im Herbst einen Kreuzbandriss zuzog und Vincent Kompany ebenfalls immer wieder mit Verletzungen ausfällt, hat Pep Guardiola in Laporte eine passende Alternative für die Abwehr gefunden, heißt es.

"Wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, dann nicht", ließ Guardiola zuletzt auf einer Pressekonferenz durchblicken, dass sein Klub durchaus Interesse an dem Basken hat und erste Verhandlungen bereits stattgefunden haben.

Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte

Um den gebürtigen Franzosen auf die Insel zu locken, muss Manchester allerdings tief in die Tasche greifen. Die festgeschriebene Ablösesumme für Laporte liegt bei knapp 65 Millionen Euro.

Da Bilbao bei seinen Transfers in der Regel nicht zu einem Preisnachlass bereit ist, wird der Tabellenführer der englischen Liga die volle Summe zahlen müssen, um den französischen U-Nationalspieler in der Premier League zu holen.

Sollte ManCity die aufgerufenen 65 Millionen Euro zahlen, wäre Laporte nach Kevin De Bruyne (74 Mio.) und noch vor Raheem Sterling (62,5 Mio.) der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.