Monaco zahlt 25 Mio. für 16-jährigen Italiener

Die AS Monaco schnappt sich das erst 16-jährige italienische Stürmerjuwel Pietro Pellegri und macht den Angreifer damit zum teuersten U17-Spieler der Geschichte.

Der 16-jährige italienische Offensivspieler Pietro Pellegri wechselt von Serie-A-Klub Genoa zur AS Monaco. Der französische Meister zahlt für Pellegri dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro, was die Rekordsumme für einen U17-Spieler wäre. Bisherige Top-Summe waren jene 22 Millionen Euro, welche AC Milan 2007 für den damals 17-jährigen Stürmer Alexandre Pato nach Brasilien überwies.

Pellegri hat bisher kaum Spuren in der Serie A hinterlassen. Der stämmige Stürmer kam für Genoa bisher zu neun Teileinsätzen (351 Minuten). Dabei schoss er aber immerhin drei Tore. Das Debüt in der Serie A hatte er am 22. Dezember 2016 gegeben - da war er noch nicht einmal 16 Jahre alt.

Monaco sticht Juventus im Poker um Pietro Pellegri aus

Neben Monaco hatten sich auch mehrere Spitzenklubs aus Italien um Pellegri bemüht. Das Umfeld des Spielers war sich eigentlich schon längere Zeit einig mit Juventus Turin, doch die letzte Offerte von Monaco wollte Juventus nicht mehr kontern.

Der Transfer nach Monaco erinnert an den Wechsel von Marco Verratti, der vor fünf Jahren als 20-Jähriger von Pescara zu Paris Saint-Germain gewechselt war, ohne zuvor ein einziges Spiel in der Serie A absolviert zu haben.

