Sami Khedira ist von Tottenham-Stürmer Harry Kane begeistert

Vor dem anstehenden Champions-League-Achtelfinale von Juventus Turin gegen die Tottenham Hotspur hat der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira den englischen Nationalstürmer Harry Kane in den höchsten Tönen gelobt.

In seinen Augen sei Harry Kane im Moment "der kompletteste Stürmer", schwärmte Khedira, der den 24-Jährigen in seiner derzeitigen Verfassung sogar vor Teamkollege Gonzalo Higuaí­n und Bayern-Knipser Robert Lewandowski sieht.

Auch dieses Duo sei gut, "aber er (Kane, Anm.d.Red.) ist physisch stark, gut mit dem Kopf, schnell, gut mit dem Ball am Fuß, kann mit einer Ballberührung treffen und dribbeln", adelte Khedira den englischen Stürmer, der vor Kurzem in seinem 141. Spiel seinen 100. Treffer in der Premier League erzielte.

"Ich halte Kane für einen außergewöhnlichen Spieler. Und er ist immer noch jung. Tottenham kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben", sagte Khedira im Interview mit der "BBC".

Allerdings ist Harry Kane nicht der einzige Gefahrenherd, der von der Spurs ausgeht. "Ich habe viele Spiele von ihnen in diesem Jahr gesehen. Sie verteidigen gut, haben ein sehr gutes Mittelfeld, einen weltklasse Angriff und einen wirklich guten Trainer", schwärmte Khedira. Seine Turiner müssen im Duell in der Champions League "super fokussiert" sein, denn mit den Londonern treffe die Alte Dame auf "eine der besten Mannschaften Europas", ist der Deutsche überzeugt.