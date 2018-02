Wolfsburg nach Kantersieg im Pokal-Viertelfinale

Die VfL-Damen stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen ist komplett. Im Nachholspiel des Achtelfinals setzte sich der VfL Wolfsburg beim Zweitligisten BV Cloppenburg mit 5:0 (2:0) durch.

Der Cup-Verteidiger hat nun in der Runde der letzten Acht in der Neuauflage der Endspiele 2016 und 2017 den SC Sand zu Gast. Sara Björk Gunnarsdottir (27.), Lara Dickenmann (31.), Ella McLeod (73.) und Alexandra Popp (74./82.) sorgten für den am Ende klaren Erfolg des deutschen Meisters im Niedersachsen-Duell.

Zwei Tage zuvor hatte der SC Freiburg mit einem 2:0 im Nachholspiel bei 1899 Hoffenheim ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Die Breisgauerinnen müssen im Kampf um den Halbfinal-Einzug am 14. März bei der SGS Essen antreten.

Zudem empfängt Zweitligist 1. FC Saarbrücken den FC Bayern München, der 1. FFC Frankfurt hat Turbine Potsdam zu Gast.