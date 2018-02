Rekord-Messi ballert Barca zum halben Dutzend

Lionel Messi war gegen Girona gleich doppelt erfolgreich

Im kleinen katalanischen Derby empfing der FC Barcelona am Samstagabend den Underdog aus Girona. Nach einer kurzen Schrecksekunde für den Favoriten drehten Messi, Suárez und Co. aber gehörig auf und gewannen mit 6:1 (4:1).

Dabei fielen für den Argentinier gleich zwei Rekorde in der spanischen Liga. Der 30 Jahre alte Lionel Messi bereitete das zwischenzeitliche 1:1 durch Luis Suárez (5.) vor und gab damit seinen 148. Assist in der höchsten spanischen Spielklasse. Die bisherige Bestmarke (147) hielt der ehemalige Mittelfeldspieler Michel von Rekordmeister Real Madrid.

Zudem traf Messi beim Kantersieg gleich doppelt (30./36.) und hat nun gegen 36 verschiedene Teams in der höchsten spanischen Spielklasse mindestens ein Tor erzielt. Das schaffte vor Messi, der zudem gegen alle derzeitigen Klubs aus La Liga getroffen hat, kein anderer Spieler. Nicht zu vergessen: Barca stellte mit nunmehr 32 ungeschlagenen Spielen in der Primera División einen weiteren Rekord auf.

Dembélé sammelt Scorerpunkt

Vor 85.417 Zuschauern im Camp Nou baute Barca auch dank eines Dreierpack von Suárez (5./44./76.) die Tabellenführung vor Atlético Madrid zumindest vorübergehend auf zehn Punkte aus. Zudem steuerte Winter-Neuzugang Philippe Coutinho einen weiteren Treffer bei.

Portu (3.) hatte die Gäste überraschend in Führung gebracht. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé kam erstmals über 90 Minuten für Barcelona zum Einsatz und zeigte eine ansprechende Leistung mit einem Assist. Vor allem in der ersten Halbzeit gingen viele Angriffe über seine Seite. Zuvor war der Franzose öffentlich in die Kritik von Trainer Ernesto Valverde geraten.