Juve mit Last-Minute-Tor - Neapel patzt

Dybala war Juves Mann des Tages

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A wieder beste Chancen auf den siebten Titel in Serie.

Juventus gewann mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf bei Lazio Rom dank eines Treffers von Paulo Dybala in der dritten Minute der Nachspielzeit 1:0 (0:0) und ist damit wieder auf einen Zähler an Spitzenreiter SSC Neapel herangerückt. Die Süditaliener verloren gegen den neuen Tabellendritten AS Rom 2:4 (1:2).

Die Turiner, die ihren zehnten Sieg in Folge feierten, haben nach der Absage ihres Spiels am vergangenen Sonntag gegen Atalanta Bergamo zudem noch ein Spiel weniger absolviert als Neapel.

Der zuletzt verletzte Weltmeister Benedikt Höwedes stand nach seiner Rückkehr zum zweiten Mal im Juve-Kader, saß jedoch 90 Minuten auf der Bank.

In Neapel traf der ehemalige Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko doppelt für die Gäste aus Rom (26., 73.). Die weiteren Treffer für die Roma erzielten Cengiz Ünder (7.) und Diego Perotti, für Neapel trafen Lorenzo Insigne (6.) und Dries Mertens (90.+2).

In einem ereignisreichen Spiel waren die Gastgeber in Führung gegangen und bestimmten mit über 60 Prozent Ballbesitz über weite Strecken die Partie. Doch Ünders Traumtor zum Ausgleich, bei dem der Türke den Ball über Pepe Reina ins Tor lupfte brachte die Roma auf die Siegestraße. Dzeko besorgte durch sein Doppelpack den Rest und knackte damit die Schallmauer von mindestens 50 Toren in der Serie A.