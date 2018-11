DFB-Frauen testen im April in Schweden

Martina Voss-Tecklenburg und die DFB-Damen testen gegen Schweden

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft testet unter der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der WM-Vorbereitung gegen Schweden. Am 6. April kommt es in Solna nahe Stockholm zur Neuauflage des Olympia-Finales von 2016.

Damit kehrt die DFB-Auswahl etwa zwei Monate vor Beginn der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) an die Stätte des EM-Triumphes von 2013 zurück. In der Friends Arena feierte Deutschland durch den 1:0-Finalsieg gegen Norwegen den achten Titelgewinn.