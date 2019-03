Salzburg: Neuer Vertrag für Top-Talent Szoboszlai

Dominik Szoboszlai steht eine große Karriere bevor

RB Salzburg hat auf die jüngste Leistungsexplosion von Dominik Szoboszlai reagiert. Das Top-Talent verlängerte den Vertrag mit dem österreichischen Meister vorzeitig bis 2022.

Der ursprüngliche Kontrakt wäre bis 2021 gelaufen. "Ich glaube fest daran, dass dieses Umfeld optimal für meine weiteren Schritte ist, weshalb ich mich entschieden habe, meinen Vertrag bei Red Bull Salzburg vorzeitig zu verlängern", meinte der 18-Jährige, der in der abschließenden Runde des Grunddurchgangs gegen Wacker Innsbruck seinen ersten Treffer erzielte.

"Dominik hat sich in seiner Zeit bei uns ausgezeichnet entwickelt und in den letzten Monaten auch von der Persönlichkeit her einen großen Sprung gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass er diesen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzt", wird Sportdirektor Christoph Freund auf der Vereinshomepage.

Aktuell steht Szoboszlai im Kader des ungarischen A-Nationalteams. Es ist gut möglich, dass der Mittelfeldspieler nun in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei (21. März) oder Kroatien (24. März) sein Länderspiel-Debüt feiert.

red