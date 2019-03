Bayern hat Hernández offenbar schon halb bezahlt

Der Wechsel von Lucas Hernández zum FC Bayern ist angeblich fix

Am Mittwoch berichtete die "Sport Bild", dass der Transfer von Lucas Hernández von Atlético Madrid zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München fix sei. Neuste Berichte untermauern die Behauptung nachhaltig.

Angeblich haben die Bayern bereits die Hälfte der fälligen Ablöse nach Madrid überwiesen haben. Das berichtet das Portal "Fussballtransfers.com" mit Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der Münchner. Soll heißen: Das Konto der Bayern wurde bereits um 40 Millionen Euro der festgeschriebenen 80 Millionen Euro erleichtert.

Hernández', dessen Vertrag bei Atlético im Sommer 2024 ausläuft, feierte 2018 den WM-Titel mit Frankreich, anschließend schossen Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern ins Kraut. Ein Transfer im Winter scheiterte wohl an einem Veto der Madrilenen.

Gegenüber der spanischen "AS" bestätigte Hernández Anfang Februar, dass er "während des vergangenen Wintertransfermarkts eine bedeutende Anfrage hatte, bei einem anderen Klub zu unterschreiben", ergänzte jedoch, dass Atlético ihm mitgeteilt hätte, dies sei "keine Option."

FC Bayern pulverisiert Transfer-Rekord

Hernández wiederum soll einen deutlich besser dotierten Vertrag, der ihn vom Verbleib überzeugen sollte, abgelehnt haben. "Ich weiß, dass die Bosse von Atlético beabsichtigen, meinen Vertrag zu verlängern", so Hernández, der allerdings betonte: "Aber auch sie sind bereit, meine zukünftige Entscheidung zu respektieren."

Dass diese "zukünftige Entscheidung" pro Bayern ausfiel, legt eine Aussage von Rojiblanco-Geschäftsführer Miguel Ángel Gil im Gespräch mit "Spox" nahe: "Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli."

Alles deutete also daraufhin, dass Hernández ab dem Sommer 2019 an der Isar kickt. Dort unterschreibt der Verteidiger laut Medieninformationen einen langfristigen Vertrag. Der Deal ist auch ein klares Zeichen der Bayern an die Konkurrenz: Schließlich pulverisiert der FCB den Ablöserekord der Bundesliga.

Bis dato gilt der Wechsel von Julian Draxler vom FC Schalke 04 zum VfL Wolfsburg für im Sommer 2015 als teuerster Transfer. Die Wölfe zahlten damals angeblich 43 Millionen Euro. Teuerster Zugang der Bayern-Geschichte ist bislang Corentin Tolisso (41 Millionen Euro).