Iker Casillas erleidet Herzinfarkt im Porto-Training

Iker Casillas erlitt im Training eine Herzattacke

Torwartlegende Iker Casillas erlitt am 1. Mai beim Training des FC Porto einen Herzinfarkt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie der FC Porto mittlerweile bestätigte, klagte der 37-Jährige während der Trainingseinheit am Mittwochmorgen über Unwohlsein und sei daraufhin sofort ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo der Herzinfarkt festgestellt wurde. Nach einer Herzkatheter-Untersuchung befinde sich Casillas nicht in Lebensgefahr und werde im Anschluss an den Eingriff weiter im CUF Porto Hospital behandelt.

Der Keeper hatte zuletzt am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave im Tor gestanden. Auf den Platz wird der 167-malige spanische Nationalspieler in der laufenden Saison nicht mehr zurückkehren. In der laufenden Spielzeit liegt Casillas mit dem Porto bei noch drei ausstehenden Spielen als Zweiter nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SL Benfica.

Erst vor sechs Wochen hatte Casillas seinen Vertrag beim FC Porto verlängert. Im Sommer 2015 wechselte Caillas nach fünf spanischen Meisterschaften, zwei Pokalsiegen und drei Champions-League-Titeln von Real Madrid zum FC Porto. Mit den "Drachen" gewann er in der vergangenen Saison die portugiesische Meisterschaft. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde der fünffache Welttorhüter zweimal Europa- und einmal Weltmeister.