Subotic, Riedle und Co.: BVB-Legenden glauben an den Titel

Neven Subotic drückt seinem Ex-Klub BVB fest die Daumen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat kurz vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel bei Borussia Mönchengladbach seinen Profis noch einmal eine Motivationsspritze verpasst.

In einem kurzen Video-Clip haben sich mehrere BVB-Legenden, die allesamt mit den Schwarz-Gelben große Erfolge gefeiert hatten, geäußert und motivierende Grußworte an die Spieler gerichtet, die am Samstag ab 15:30 Uhr doch noch für die Wende im Meisterrennen mit dem FC Bayern München sorgen sollen.

"Ihr habt es in der Hand, ob ihr in Gladbach gewinnt. Und ganz vielleicht, wenn Frankfurt auch noch Bayern schlägt, habt ihr den schönsten Moment eures Lebens", gab etwa Neven Subotic mit auf den Weg. Der Serbe feierte 2011 und 2012 unter Jürgen Klopp den Meistertitel mit dem BVB.

Auch der einstige Dortmunder Abwehrrecke Julio César, der mit den Westfalen in den Neunzigerjahren einige Titel sammelte, meldete sich in dem Clip zu Wort und meinte: "Ich hoffe sehnsüchtig, dass ich euch gratulieren und mit euch einen weiteren Titel in der Bundesliga feiern darf."

Im Vorfeld des 34. Spieltages schickten auch Karlheinz-Riedle, Marcio Amoroso, Ewerthon und Jan Koller eine Grußbotschaft an Spieler und Fans.

💪 "HOLT EUCH DIE SCHALE!" 🙌



Der derzeitige Tabellenzweite muss bei Borussia Mönchengladbach gewinnen und auf eine gleichzeitige Heimniederlage des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hoffen, um sich doch noch die neunte Deutsche Meisterschaft zu sichern.