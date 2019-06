Chile besiegt Kolumbien im Krimi und träumt vom Triple

Buda Mendes, getty

Alexis Sánchez erzielte das goldene Tor für Chile

Titelverteidiger Chile hat sich bei der Copa America in Brasilien ins Halbfinale gezittert und darf weiter vom dritten Triumph in Folge träumen.

Das Team um den ehemaligen Bundesliga-Star Arturo Vidal setzte sich im Viertelfinale in Sao Paulo nach torloser regulärer Spielzeit mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch, das zuvor mühelos durch die Vorrunde marschiert war.

In der Runde der letzten Vier treffen die Chilenen in der Nacht auf Donnerstag in Porto Alegre auf Rekordsieger Uruguay (15 Titel) oder Peru. Einen Tag zuvor bestreiten Brasilien und Argentinien den Superclásico im ersten Halbfinale in Belo Horizonte.

Für den amtierenden Champion Chile, der die Finals 2015 und 2016 jeweils gegen Argentinien ebenfalls im Elfmeterschießen gewonnen hatte, behielt wie vor vier Jahren beim Premieren-Copa-Triumph in der Heimat Kapitän Alexis Sánchez im letzten Versuch vom Punkt die Nerven.

In der regulären Spielzeit waren zwei vermeintliche Tore des Leverkuseners Charles Aránguiz und des Barca-Profis Vidal nach Videobeweis aberkannt worden.