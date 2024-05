PSG löscht Mbappé aus Vorstellungsvideo

IMAGO/ABACA

Kylian Mbappé verkündet seinen PSG-Abschied offenbar am Sonntag

Seit Monaten steht fest, dass Kylian Mbappé den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain nach der Saison verlassen wird. Offiziell gemacht haben das bisher allerdings weder der Verein noch der Spieler. Am Sonntag soll es endlich so weit sein.

Wie die französische Tageszeitung "Le Parisien" berichtet, wird das Heimspiel von Paris Saint-Germain am Sonntag gegen den FC Toulouse ein ganz besonders, denn im Rahmen der Partie (Anpfiff um 21 Uhr) soll der Abschied von Superstar Kylian Mbappé endlich offiziell gemacht werden.

Zwar haben die Pariser in dieser Saison noch vier Pflichtspiele zu absolvieren, das sportlich bedeutungslose Match gegen den Tabellenelften ist jedoch das letzte Spiel, das im heimischen Prinzenparkstadion ausgetragen wird. PSG will diese Chance dem Bericht zufolge dafür nutzen, um Mbappé mit einer kleinen Zeremonie offiziell zu verabschieden.

Dass der Superstar im kommenden Jahr nicht mehr zum Kader gehören wird, ließ PSG bereits am Freitag durchblicken. Dort stellte der Klub sein Trikot für das nächste Jahr in einem Video vor. Viele Stars sind darin zu sehen, einer aber nicht: Mbappé.

Wie reagieren die PSG-Fans auf Mbappé?

Was genau am Sonntag geplant ist und wie die Show ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. Gespannt darf man zudem auch sein, wie die Fans auf Mbappé reagieren werden. Ein nicht unerheblicher Teil der PSG-Anhänger hat sich in der Vergangenheit deutlich gegen den Superstar positioniert. Die seit Monaten schwelende Wechsel-Posse hat das Image des 25-Jährigen durchaus angekratzt.

Wie es mit Mbappé nach seinem PSG-Abschied weitergeht, ist offiziell ebenfalls noch nicht bekannt. Es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass der Stürmer ab der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Eine Einigung mit den Königlichen soll schon seit Monaten bestehen.

Wann und wie stellt Real seinen neuen Star vor?

In welchem Rahmen und wann genau Mbappé von Real Madrid vorgestellt wird, ist spanischen Medien zufolge noch nicht entschieden - und eine durchaus komplizierte Frage, zumal die Königlichen das Champions-League-Finale vor der Brust haben und laute Nebengeräusche bis dahin gerne vermeiden würden.

Wenn das Champions-League-Finale stattfindet, befindet sich Mbappé mit der französischen Nationalmannschaft bereits im Trainingslager. Eine Abreise und große Vorstellung im Bernabéu ist daher nicht möglich. Nach der EM steht wiederum der Urlaub des Superstars an, nach dessen Ende sich Real schon auf USA-Tour befindet. Dort, das ist Medienberichten zufolge geplant, soll der 25-Jährige dann spätestens dabei sein.