Van Gaal für Rooney "bei Weitem" der Beste

Alex Livesey, getty

Wayne Rooney ist von Louis van Gaal begeistert

Wayne Rooney ist Rekord-Torschütze von Manchester United, der englischen Fußball-Nationalmannschaft, hat haufenweise Titel gewonnen und ist offenbar riesiger Fan eines Trainers, der einst auch das Zepter beim FC Bayern München schwang.

Louis van Gaal, der mit dem FC Bayern 2009/10 das Double gewann und das Champions-League-Finale erreichte, sei "bei Weitem" der beste Trainer mit dem er je zusammenarbeiten durfte, so Rooney gegenüber dem "Mirror".

"Seine taktischen Fähigkeiten, die Art und Weise seiner Vorbereitung und seiner Aufmerksamkeit für die kleinsten Details, waren unglaublich. Ich bewundere das an ihm", begründete Rooney, warum van Gaal derart Eindruck bei ihm hinterlassen hat.

Kein Wunder also, dass Van Gaal Rooney als Vorbild dient. "Ich habe viel von ihm gelernt und ich werde diese Dinge definitiv nutzen, wenn ich selbst einmal Trainer bin", schwärmte Rooney, der ergänzte, er habe seinerseits bereits Anfragen für einen Job an der Seitenlinie erhalten.

Noch ist es für Rooney allerdings nicht an der Zeit, die Fußball-Schuhe an den Nagel zu hängen. Der 33-Jährige steht noch bis Ende 2021 beim US-Klub DC United unter Vertrag und gehört zu den besten Spielern der MLS. Das soll auch noch etwas so bleiben. "Ich genieße mein Leben als Fußballer und will weitere Trophäen gewinnen", führte Rooney aus.

Vor allem Fans von Manchester United dürften von Rooneys Aussagen überrascht sein, feierte der Stürmer seine größten Erfolge doch unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson. Rooney und der Schotte waren in ihrer langen gemeinsamen Zeit (2004 - 2013) am Old Trafford allerdings nicht immer einer Meinung.