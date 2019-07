Für Neymar: Barca bastelt an Mega-Deal

Alexandre Schneider, getty

Kehrt Neymar zum FC Barcelona zurück?

Seit einigen Wochen verdichten sich die Anzeichen für eine Rückkehr von Superstar Neymar zum FC Barcelona. Offenbar tüfteln die Katalanen hinter den Kulissen bereits einen Plan aus, mit dem der Transfer des Brasilianers auch finanziell realisiert werden soll.

Offiziell hat sich der FC Barcelona laut dem stellvertretenden Klub-Präsident Jordi Cardoner bislang nicht um eine Rückkehr von Neymar bemüht. Inoffiziell, so scheint es, sieht die Lage aber anders aus. Laut "ESPN"-Informationen bastelt der spanische Meister sehr wohl an einem "Neymar-Paket", das zu einem der größten Transfer aller Zeiten führen könnte.

Wie der US-Sender von namentlich nicht genannten, dem Verein aber nahestehenden Quellen erfahren haben will, denkt der FC Barcelona darüber nach, Paris Saint-Germain den Verkauf Neymars mit der Zugabe des Brasilianers Coutinho schmackhaft zu machen. Sollte Coutinho in den Deal involviert werden, seien die Chancen auf eine Rückkehr von Neymar "wesentlich größer", heißt es.

"PSG will Coutinho und denkt seit einiger Zeit über ein Angebot nach", wird eine der besagten Quellen von "ESPN" zitiert: "Wir wissen, dass sie ihn über seinen Agenten kontaktiert und über die Lage informiert haben. Er ist ein Spieler, der sie schon lange interessiert."

200 Millionen Euro plus Coutinho für Neymar?

Doch selbst wenn Coutinho im Gegenzug für Neymar zu PSG wechselt, müsste der FC Barcelona immer noch eine immens hohe Ablösesumme an den Klub von Thomas Tuchel zahlen. Die Rede ist von 200 Millionen Euro. Erst ab dieser Summe plus Coutinho werden die Pariser angeblich grünes Licht für den Transfer geben.

Ein Haken an der Sache: Seit dem ersten Wechsel von Neymar herrscht zwischen PSG und FCB eine angespannte Stimmung. Daher hat es laut "ESPN" aktuell auch noch keinen direkten Kontakt zwischen den Klubs gegeben. Barcelona sieht sich allerdings in einer deutlich besseren Situation und will daher warten, bis die Pariser den ersten Schritt machen. Dazu ist es bislang noch nicht gekommen.