Bericht: Gündogan verlängert bei Manchester City

Michael Regan, getty

Ilkay Gündogan bleibt wohl in Manchester

Lange wurde über die Zukunft von Ilkay Gündogan spekuliert. Doch jetzt steht der deutsche Nationalspieler vor einer Vertragsverlängerung bei Manchester City. Das berichtet "Manchester Evening News".

Über die neue Laufzeit sowie das Gehalt machte die englische Zeitung jedoch keine genaueren Angaben. Gündogans aktuelles Arbeitspapier ist bis 2020 datiert.

Auch deshalb hielten sich zuletzt hartnäckige Gerüchte um einen möglichen Abschied vom englischen Meister. Selbst eine Rückkehr zu Borussia Dortmund schien nicht ausgeschlossen.

Der 28-Jährige kündigte nach dem Sieg im Community Shield über den FC Liverpool nun aber eine Entscheidung an. "Ich fühle mich im Moment sehr gut. Jeder muss so eine Entscheidung für sich treffen, aber wenn Ihr geduldig bleibt, werdet Ihr in den nächsten Wochen Bescheid wissen", so der Mittelfeldspieler.

2016 wechselte Gündogan für 27 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City. Mit den Skyblues gewann der WM-Teilnehmer von 2018 je zweimal die Premier League und den League Cup. Zudem triumphierten Gündogan und City 2019 im FA Cup.