Werders Osako ballert im Nationalteam weiter

Yuya Osako von Werder Bremen (l.) erzielte einen Treffer für Japan

Angreifer Yuya Osako von Werder Bremen hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft zu einem 2:0 (2:0)-Testspielerfolg gegen Paraguay geführt.

Der 29-Jährige sorgte bei der Partie in Kashima für die Führung in der 23. Spielminute. Takumi Minamino erhöhte sieben Minuten später nach Vorlage des früheren Hannover-Spielers Hiroki Sakai.

Die nächste Aufgabe ist für Japan am Dienstag ein Duell in der WM-Qualifikation in Myanmar.

Osako präsentierte sich im Werder-Trikot zu Saisonbeginn ebenfalls in Hochform. In drei Bundesligaspielen gelangen dem Rechtsfuß drei Treffer. Zudem traf der bei Bremens 6:1-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Atlas Delmenhorst.

Yuya #Osako trägt sich beim Heimsieg in die Torschützenliste ein.💪#Werder https://t.co/59kmq6INQ1 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 5. September 2019

"Er ist ein Top-Spieler, so wichtig für unser Spiel", hatte Trainer Florian Kohfeldt nach Osakos Doppelpack beim 3:2 gegen den FC Augsburg zuletzt.