DFB-Frauen mit drei Rückkehrerinnen nach England

Leonie Müller steht wieder zur Verfügung

Mit den Rückkehrerinnen Marina Hegering, Sara Doorsoun und Leonie Maier geht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Länderspiel der deutschen Fußballfrauen in England am 9. November (18:30 Uhr). Ebenfalls im Kader für das letzte Länderspiel des Jahres steht Anna Gasper, die Potsdamerin hatte ihre Teilnahme an der EM-Qualifikation zuletzt kurzfristig absagen müssen.

Im Duell mit dem WM-Vierten und Gastgeber der EM-Endrunde 2021 erwartet Voss-Tecklenburg "auf allen Ebenen" eine Herausforderung, zudem sei die Partie vor der englischen Rekordkulisse von 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion "ein wichtiger Schritt in unserem laufenden Entwicklungsprozess". Einige gestandene Spielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp oder Torhüterin Almuth Schult fehlen allerdings verletzungsbedingt.

"England ist ein Team, das uns alles abverlangen wird, es ist zweikampf- und laufstark, spielt körperbetont und verfügt über eine hohe individuelle Qualität. Wir wollen mutig auftreten und Spielfreude zeigen", sagte Voss-Tecklenburg.

Das deutsche Aufgebot für das Länderspiel in England:

Tor: Laura Benkarth (Bayern München), Merle Frohms (SC Freiburg), Lisa Schmitz (HSC Montpellier)

Abwehr: Sara Doorsoun, Felicitas Rauch (beide VfL Wolfsburg), Marina Hegering, Lena Sophie Oberdorf (beide SGS Essen), Kathrin Hendrich (Bayern München), Sophia Kleinherne (1. FFC Frankfurt), Leonie Maier (FC Arsenal)

Mittelfeld/Sturm: Pauline Bremer (Manchester City), Klara Bühl, Sandra Starke (beide SC Freiburg), Sara Däbritz (Paris St. Germain), Anna Gasper (Turbine Potsdam), Turid Knaak, Lea Schüller (beide SGS Essen), Lena Lattwein (TSG Hoffenheim), Linda Dallmann, Melanie Leupolz, Lina Magull (alle Bayern München), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)