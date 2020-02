VAR sorgt für kuriosen Doppel-Platzverweis

Peter Schatz via www.imago-images.de

In Spanien flog ein Spieler gleich zweimal vom Platz

Nichts ist unmöglich, auch dank des VAR: Im Spiel der zweiten spanischen Fußballliga gegen den FC Girona flog Cristobal Márquez von CF Fuenlabrada innerhalb von vier Minuten gleich zweimal vom Platz.

Zunächst sah der Mittelfeldspieler wegen eines Fouls vom Schiedsrichter die Rote Karte und musste in die Kabine. Nach erneuter Ansicht der Aktion durch den Video-Assistenten ließ der Referee den Spieler wieder zurückholen und zeigte ihm Gelb.

Damit nicht genug. Noch vor Wiederaufnahme der Partie lieferte sich Márquez ein Wortgefecht mit Gironas Alex Granell. Beide sahen dafür den gelben Karton. Für Márquez bedeutete dies Gelb-Rot und den erneuten Gang in die Umkleidekabine. Girona gewann die Partie in Fuenlabrada 1:0 und zog damit am achtplatzierten Rivalen vorbei auf Platz sechs.