Austria-Stürmer Turgeman nach Polen verliehen

Turgeman geht künftig in Polen auf Torjagd

Alon Turgeman wird von Austria Wien für ein halbes Jahr an Wisła Krakau verliehen. Der polnische Erstligist besitzt außerdem eine Kaufoption für den 28-jähigen Israeli.

Die Wiener Austria hat Stürmer Alon Turgeman an den polnischen Erstligisten Wisła Krakau abgegeben. Der Israeli wechselt vorerst leihweise bis Saisonende, wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab. Turgeman kam bei der Austria in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen nur auf neun Pflichtspieleinsätze. Sein Vertrag bei den Wienern läuft noch bis Sommer 2021.

Wie die abstiegsbedrohten Polen bekannt gaben, besitze man auch eine Kaufoption auf den israelischen Internationalen. Die Austria reagierte laut Sportvorstand Peter Stöger auf den Wunsch des 28-Jährigen, bei Wisła Spielpraxis zu sammeln. Der Abgang werde intern nachbesetzt.

"Wir meinen, dass unsere Jungen entsprechend Potenzial haben und sich dieser Herausforderung gerne stellen werden", sagte Stöger. Turgeman war im Angriff zumeist die Nummer drei hinter Christoph Monschein und Bright Edomwonyi.

