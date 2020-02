Klopp sammelt mit kuriosem Brief Sympathiepunkte

Michael Sedgwick via www.imago-images.de

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool weiter im Höhenflug

Mit seiner unkomplizierten und nahbaren Art hat Jürgen Klopp die Herzen der Fans des FC Liverpool im Sturm erobert. Nun hat der ehemalige BVB-Coach mit einer kuriosen Aktion erneut für positive Schlagzeilen gesorgt und einem jungen Fan von Manchester United eine Freude bereitet.

In der Premier League spielt der FC Liverpool unter Klopp in dieser Saison schlicht in einer anderen Welt. Nachdem das Team aus dem Nordwesten Englands in der letzten Saison den Meistertitel nur um einen Punkt verpasst hat, nehmen die Reds in dieser Spielzeit Kurs auf den ersten Ligatitel seit 30 Jahren.

Dass Liverpool inzwischen 22 Punkte vor dem ärgsten Verfolger Manchester City liegt, gefällt aber nicht allen Fans auf der Insel. Besonders die Anhänger des Rivalen Manchester United sind vom Höhenflug der Klopp-Elf alles andere als begeistert. Die beiden Klubs verbindet seit Jahrzehnten die wohl größte Feindschaft im englischen Fußball.

Ein zehnjähriger Fan der Red Devils ging so weit, den Liverpool-Trainer in einem Brief darum zu bitten, nicht mehr so viele Spiele zu gewinnen. In seiner Antwort erteilte der Coach dem Anhänger jedoch eine einfühlsame Absage.

"Es ist immer gut, von einem jungen Fußball-Fan zu hören. Leider kann ich deiner Bitte nicht nachkommen. Es ist mein Job alles dafür zu tun, um Liverpool zu Siegen zu verhelfen, weil es auf der ganzen Welt Millionen Menschen gibt, die sich das wünschen", schrieb der Erfolgsgarant an der Anfield Road in seiner eigenhändig unterschriebenen Erwiderung.

Klopp macht jungem Fan Hoffnung

Mit Blick auf Zukunft hatte der ehemalige Bundesliga-Trainer allerdings einige tröstende Worte für den jungen United-Fan: "Zum Glück für dich haben wir in der Vergangenheit Spiele verloren und wir werden auch in der Zukunft wieder Spiele verlieren. Wenn man zehn Jahre alt ist, denkt man, dass die Dinge immer so sein werden, wie sie gerade sind. Als 52-Jähriger kann ich dir aber sagen, dass das definitiv nicht der Fall ist."

"Ich hoffe, dass du nicht zu enttäuscht sein wirst, falls wir weitere Spiele und vielleicht sogar noch einige Trophäen gewinnen. Obwohl unsere Vereine rivalisiert sind, teilen wir doch einen großen gegenseitigen Respekt. Für mich ist es das, was den Fußball auszeichnet", so Klopp weiter.

In der Liga liegt Manchester United aktuell deutlich hinter den Spitzenplätzen. Der englische Rekordmeister steht als Siebter derzeit nicht einmal auf einem Europa-League-Platz und hat lediglich halb zu viele Punkte (38) wie der FC Liverpool (76).

