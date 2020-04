Verrückt: Schalke will angeblich Corona

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Jesús Corona soll auf der Wunschliste von S04 stehen

Nur ein schlechter Witz für eine lustige Schlagzeile in diesen schwierigen Zeiten oder vielleicht doch etwas mehr als eine Spinnerei? Einem portugiesischen Medienbericht zufolge hat der FC Schalke 04 Interesse an Jesús Corona vom FC Porto.

Laut "A Bola" steht der Tabellenerste der Primeira Liga im Sommer unter Druck, einige seiner wertvollsten Spieler zu veräußern, um die UEFA-Anforderungen der Financial-Fair-Play-Regeln zu erfüllen. Corona könnte einer der Profis sein, der die "Drachen" im Sommer verlassen müsse. Dem Bericht zufolge ruft Porto für den 27-Jährigen die stolze Summe von 50 Millionen Euro auf.

Corona, auch unter dem Spitznamen "Tecatito" bekannt, ist flexibel einsetzbar. In Porto agierte der Mexikaner in der aktuell wegen der Cornavirus-Krise unterbrochenen Saison meist auf der Rechtsverteidiger-Position oder im rechten Mittelfeld, kam aber auch schon als Linksaußen oder hängende Spitze zum Zug.

Trotz der aktuellen Unterbrechung absolvierte Corona 2019/20 bereits 41 Pflichtspiele und glänzte dabei mit 17 Assists und zwei Treffern vor allem als Vorbereiter.

Beim FC Schalke könnte der Rechtsfuß den Konkurrenzkampf auf der rechten Seite erhöhen und die vermeintliche Lücke schließen, die Everton-Leihgabe Jonjoe Kenny hinterlassen könnte, sollte sich S04 mit den Toffies im Sommer nicht auf einen Transfer des Engländers einigen können.

Die Interessenten-Liste an Corona soll laut dem Bericht lang sein und enthält mitunter große europäische Namen. So sollen außer Schalke auch Inter Mailand, die AS Roma, der FC Valencia sowie die Premier-League-Klubs Everton FC und West Ham United ein Auge auf den Mexikaner geworfen haben. Zumindest den Bundesligisten dürfte die horrende Ablöse in der Krisenzeit allerdings abschrecken.