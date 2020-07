Zwei weitere Kapfenberg-Profis corona-positiv

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Keine leichte Aufgabe für Trainer Kurt Russ

Beim Zweitligisten Kapfenberger SV sind laut Clubangaben zwei weitere Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Das Duo weise keine Symptome auf und sei vom Rest der Mannschaft isoliert worden, gab der KSV an. Ein erster Fall im Kader der Steirer war am Freitag bekanntgeworden, daraufhin wurde ihr an diesem Tag angesetztes Ligamatch gegen Innsbruck auf Dienstag verschoben.

>> Ergebnisse und Tabelle 2. Liga

apa