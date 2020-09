Damir Burić kehrt zur Admira zurück

FC Flyeralarm Admira

Mit Damir Burić (r.) darf ein alter Bekannter wieder in der Südstadt werken

Die Admira präsentiert Damir Burić als ihren neuen Trainer. Der 56-Kroate kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Auf der Trainerbank von Bundesligist Admira sitzt ab sofort ein alter Bekannter. Damir Burić wurde am Dienstag als Nachfolger von Zvonimir Soldo, der vergangene Woche sein Amt überraschend niedergelegt hatte, sowie von Interimscoach Patrick Helmes präsentiert. Der 56-jährige Kroate war bereits im Jahr 2017 rund neun Monate als Coach der Südstädter im Einsatz und hatte den Klub in der Folge in Richtung des deutschen Zweitligisten Greuther Fürth verlassen.

Zuletzt war Burić vertragslos. Seine letzte Station war ein mehrmonatiges und im Dezember 2019 zu Ende gegangenes Gastspiel bei Hajduk Split.

apa