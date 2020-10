Guardiola spricht über Zukunft bei ManCity

unknown

Guardiola sieht seine Zukunft weiter bei ManCity

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola sieht seine Zukunft über das Saisonende der Premier League hinaus bei Manchester City.

"Ich bin unglaublich glücklich hier", sagte der katalanische Star-Trainer: "Ich bin sehr gerne in Manchester, und ich hoffe, ich mache meine Arbeit in dieser Saison so gut, dass ich bleiben kann."

Guardiola befindet sich bei ManCity in seinem fünften und vorerst letzten Vertragsjahr. Er hat den Stadtrivalen von Manchester United zu zwei Meistertiteln und einem FA-Cup-Sieg geführt, der von den arabischen Investoren erhoffte Triumph in der Champions League aber ist ausgeblieben.

In der Premier League kämpfen die Citizens mit Startschwierigkeiten. Das mit Stars gespickte Team hat nur zwei seiner ersten fünf Spiele gewonnen.