So turbulent lief das Tuchel-Aus in Paris

PSG hat sich von Thomas Tuchel getrennt

Besinnliche Weihnachtszeit? Nicht in Paris! An Heiligabend berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass sich Paris Saint Germain von Trainer Thomas Tuchel trennt, ein offizielles Statement des Klubs steht seitdem aus. Wie steht es um den möglichen Nachfolger und einen etwaigen Transferrausch?

Entlassung hin oder her: Im Guten wird Tuchel wohl nicht aus Paris abreisen. Wie die "L'Équipe" berichtet, nahm der Coach seinen Rauswurf alles andere als gelassen zur Kenntnis.

PSG-Sportdirektor Leonardo, seit längerem schon interner Tuchel-Kritiker, hatte dem Deutschen die Mitteilung am Telefon überbracht. Das rund einstündige Telefonat habe sich zunehmend erhitzt. Am Ende flogen Schimpftiraden durch die Leitung.

Die Wachablösung sei von langer Hand geplant, heißt es in einem anderen Bericht des englischen "Independent". Leonardo nahm demnach schon vor Monaten Kontakt zu Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino auf. Dass der ehemalige Tottenham-Coach den Deutschen beerben wird, gilt mittlerweile als so gut wie sicher.

Bekommt Pochettino zwei Wunschspieler?

Zwei seiner ehemaligen Spieler könnte der Trainer mit nach Paris bringen: Dele Alli gilt als Lieblingsschüler Pochettinos und wurde schon in den letzten Jahren immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. In dieser Saison spielt der offensive Mittelfeldspieler in Nord-London keine Rolle mehr.

Ebenfalls gehandelt wird Christian Eriksen, der mittlerweile für Inter Mailand spielt. Der 28-Jährige darf den italienischen Traditionsklub im Winter verlassen, er steht auf der Verkaufsliste.

PSG träumt von Lionel Messi

Diese beiden Namen könnten unter Umständen dennoch in den Schatten gestellt werden. Denn angeblich träumen die PSG-Verantwortlichen von der Verpflichtung von Lionel Messi. Nicht zuletzt deswegen sei Pochettino ins Amt berufen worden, wie "Le Parisien" berichtete. Er solle dem Weltstar das Engagement in der Ligue 1 schmackhaft machen.

Gleichzeitig würde es damit zu einer Wiedervereinigung zwischen Messi und Neymar kommen. Messi wollte den FC Barcelona bereits im letzten Sommer verlassen, seit Vertrag läuft 2021 aus.