Gladbach muss sich wohl bei Frankreich-Juwel Koné gedulden

Kouadio Koné steht vor einem Wechsel zu Gladach

In der vergangenen Woche haben mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass der 19-jährige Mittelfeldspieler Kouadio Koné vom FC Toulouse aus der zweiten französischen Liga zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. Doch die Fohlen müssen sich wohl noch gedulden.

Laut "kicker" ist es unwahrscheinlich, dass Koné schon in der Rückrunde das Gladbach-Trikot trägt. Demnach werden sich die beiden Klubs aber wohl in den kommenden Tagen über einen Transfer im Sommer einigen.

Zuletzt hatten "Sky" und "Sport1" berichtet, dass sich Gladbach im Werben um Koné gegen den AC Mailand durchgesetzt hat. Die Fohlen sollen sich mit dem Franzosen bereits einig sein, die letzten Details werden nun mit dessen Klub geklärt. Der hochtalentierte Youngster soll 8,5 Millionen Euro kosten.

Mit dem Transfer von Koné rüstet sich Gladbach wohl für einen möglichen Abgang von Denis Zakaria. Der Schweizer wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag", sagte Zakaria, der noch bis 2022 an den Klub vom Niederrhein gebunden ist, zuletzt.

Das sind die Stärken von Koné

Kouadio Koné ist trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler beim FC Toulouse. In 17 Partien für den Ligue-2-Klub stand der U19-Nationalspieler 13 Mal in der Startelf. Einen Treffer konnte er in dieser Saison schon erzielen.

"Kouadio 'Manu' Koné ist zweifelsohne einer, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler der zweiten französischen Liga", schwärmte ein Redakteur von "90min FR": "Er ist ein physisch sehr starker Mittelfeldspieler mit einem großen Aktionsradius. Er ist auch ein sehr guter Dribbler und schaltet sich auch gerne in der Offensive ein."