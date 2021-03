Medien: Beckham träumt von Duo Messi und Lewandowski

RAFAEL MARCHANTE

Messi und Lewandowski zusammen in der MLS?

1977 sorgte der US-Klub New York Cosmos für Schlagzeilen, als er mit Pelé und Franz Beckenbauer zwei der besten Fußballer der Geschichte in einem Team vereinte. Knapp 45 Jahre später plant ein zukünftiger MLS-Verein angeblich erneut, sich die Aufmerksamkeit der gesamten Fußball-Welt zu sichern: Inter Miami.

Die Franchise, die seit der Saison 2020 in der höchsten Fußball-Profi-Liga der USA auf Titeljagd geht, soll davon träumen, Lionel Messi vom FC Barcelona und Robert Lewandowski vom FC Bayern München nach Florida zu locken. Das berichtet "Don Balon".

Urheber des Plans soll David Beckham sein. Der 45-Jährige, der im Trikot von Manchester United und Real Madrid einst selbst zu den besten Fußballern seiner Zeit gehörte, ist Miteigentümer des Klubs.

Beckham will dem Bericht zufolge dafür sorgen, dass die MLS in den Reigen der interessantesten Ligen der Welt aufsteigt. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, sollen einige absolute Top-Spieler geholt werden. Hauptobjekt der Begierde soll Lionel Messi sein. Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers beim FC Barcelona endet im Sommer, dann könnte der 33-Jährige ablösefrei wechseln. Dass Messi ein weiteres Jahr bei seinem Haus-und-Hof-Klub dranhängt, gilt als ausgeschlossen.

Messi und Lewandowski wohl noch zu gut für die MLS?

Hinterfragen darf man allerdings auch, ob der Offensivspieler sich für den Schritt in die MLS nicht noch zu schade ist. Zumal reihenweise absolute europäische Top-Klubs um den Argentinier buhlen dürften. Vor allem Manchester City soll großes Interesse an La Pulga hegen.

Zudem soll Inter Miami einen Transfer von Lewandowski ausloten. Dass der Deal zustande kommt, ist aber wohl mindestens ebenso unwahrscheinlich. Lewandowski steht noch bis zum Sommer 2023 beim FC Bayern unter Vertrag, gehört zu den absoluten Superstars des Teams und befindet sich körperlich mit 32 Jahren in herausragender Form.

Dass Messi und Lewandowski in Zukunft ihre Karriere in den USA ausklingen lassen und vielleicht sogar dem vermeintlichen Lockruf von Beckham nach Miami folgen, ist natürlich möglich, in den kommenden Jahren dürften die beiden Ausnahmekönner ihre Zukunft allerdings eher bei einem Verein aus Europas Fußball-Elite sehen.