Brutaler Suchverlauf im PSG-Krimi aufgedeckt

IMAGO/Eibner/Memmler

Aminata Diallo wurde schwer belastet

Die Details zum Fußball-Krimi um die französische Nationalspielerin Kheira Hamraoui und ihrer inzwischen mehrfach in Gewahrsam genommenen ehemaligen PSG-Teamkollegin Aminata Diallo werden immer skurriler. Nun kursiert ein Kriminalbericht, der unter anderem Diallos Suchverlauf enthält, in den Medien und belastet sie schwer.

Am Tag vor dem Verbrechen soll Diallo auf ihrem PC unter anderem nach dem Begriffen "gefährliche Drogencocktails" und "wie man sich eine Kniescheibe bricht" gesucht haben. Das lässt sich einem Kriminalbericht entnehmen, der "Le Parisien" vorliegt.

Zudem soll der Bericht "unwiderlegbar" beweisen, "dass Aminata Diallo echten Hass gegen ihre Mitspielerin bei PSG geschürt hat". Diallo soll Hamraoui "als Hindernis für ihre eigene Sportkarriere" betrachtet haben.

Hamraoui war am 4. November 2021 aus dem Auto ihrer damaligen Teamkollegin Diallo gezerrt und von mehreren Männern mit einer Eisenstange geschlagen worden. "Ich habe einen Angriff von unglaublicher Gewalt erlebt", sagte sie der Zeitung "L'Équipe".

Diallo schon zum zweiten Mal in Gewahrsam genommen

Schnell fiel der Verdacht auf Diallo, die die Gewalttäter angeheuert haben soll. Kurz nach dem Überfall wurde Diallo erstmals in Gewahrsam genommen, allerdings konnte ihr die Tat nicht nachgewiesen werden.

Mitte September 2022 wurde Diallo dann erneut verhaftet. Am vergangenen Mittwoch hatte die Polizei zuvor Männer festgenommen, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen. Mindestens einer der Verdächtigen, die an zwei verschiedenen Adressen außerhalb von Paris aufgegriffen wurden, sei vorbestraft, heißt es.

Ihrer Sportkarriere hat Diallo ebenfalls einen Bärendienst erwiesen. Ihr Vertrag in Paris wurde nicht verlängert, dass die siebenmalige Nationalspielerin noch einmal ins Profigeschäft zurückkehrt, scheint ausgeschlossen.