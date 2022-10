Nächster bitterer Rückschlag für Bayern-Abgang

IMAGO/Michael Baucher

Corentin Tolisso (l.) spielte in der letzten Saison noch für den FC Bayern

Schon zu seiner Zeit beim FC Bayern München galt Corentin Tolisso als äußerst anfällig für Verletzungen - einer der Gründe, warum sein Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert wurde. Nun erlitt der Franzose erneut einen bitteren Rückschlag.

Die Verletzungshistorie von Corentin Tolisso wird immer länger: In der Partie gegen Stade Rennes (2:3) am Sonntag hat sich der zentrale Mittelfeldspieler am Oberschenkel verletzt und fällt vorerst auf unbestimmte Zeit aus. Heißt außerdem: Eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist in Gefahr, wie "L'Équipe" berichtete.

Tolisso musste kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. Sofort signalisierte der 28-fache Nationalspieler, der 2018 mit Frankreich die WM gewann, dass er nicht weiterspielen kann.

Am Tag nach der Niederlage meldete sich der ehemalige Profi von Bayern München via Twitter und bestätigte die Verletzung.

"Das ist das harte Gesetz des Sports"

"Leider wurde ich wieder einmal verletzt. Aber ich werde nicht aufgeben, ich werde niemals aufgeben. Das ist das harte Gesetz des Sports!", so Tolisso. Er wolle mit den Mitarbeitern seines Klubs Olympique Lyon "hart arbeiten, um so schnell wie möglich zurückzukommen und wieder zu 100 Prozent fit zu sein". Zudem bedankte sich der 28-Jährige für die zahlreichen Genesungswünsche.

Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé. Mais, JE NE LÂCHERAI PAS ET N’ABANDONNERAI JAMAIS. C’est la dure loi du sport ! Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l’@OL pour revenir le plus rapidement possible et être de nouveau à 100% ! pic.twitter.com/TCL6xzsPR1 — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) 17. Oktober 2022

Corentin Tolisso zählte bei OL seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer zu den Stammspielern des Teams.

Während seiner fünfjährigen Zeit beim FC Bayern München war der Mittelfeldspieler immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. In der Saison 2021/22 verpasste Tolisso etwa insgesamt 17 Spiele aufgrund von Problemen an der Wade, einer Corona-Infektion sowie wegen zweier Muskelfaserrisse.

Der deutsche Rekordmeister entschied sich letztlich gegen eine Vertragsverlängerung. Stattdessen verpflichtete Bayern München den 19 Jahre alten Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam.