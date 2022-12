Schalke leistet Klimabeitrag bei Biathlon-Rennen

FIRO/FIRO/SID/

Naturschutz-Bemühungen von Schalke 04

Fußball-Bundesligist Schalke 04 investiert gezielt in die Steigerung der Leistungsfähigkeit von Ökosystemen, um die in der Veltins-Arena stattfindende World Team Challenge der Biathleten klimaneutraler zu gestalten.

Der Verein sei sich "seiner Verantwortung gegenüber der Region bewusst und werde bei der Biathlon-WTC von nun an in jedem Jahr einen Klimabeitrag leisten", wie die Knappen am Mittwoch mitteilten.

Demnach setzt der Klub zusammen mit der Landschaftsagentur Plus ein Projekt unter dem Motto "GEmeinsam GEgenwirken" um, mit dem nun in Dorsten Ökosystemleistungen auf einem Gebiet von 382 Quadratmetern bereitgestellt werden. Diese werden auf dauerhaft gesicherten Flächen zum Zweck des Naturschutzes umgesetzt.

Ziel ist es, "den unvermeidbaren Umwelteinwirkungen" des Biathlon-Events in Gelsenkirchen dauerhaft entgegenzuwirken.