Kratzt Real für Mbappé an der Milliarden-Grenze?

IMAGO/Marcio Machado/SPP

Kylian Mbappé traf im WM-Finale dreimal für Frankreich

Kylian Mbappé hat erst in diesem Jahr den bis dato höchstdotierten Vertrag der Fußballgeschichte unterzeichnet. Seine vorzeitige Verlängerung bei Paris Saint-Germain soll dem Superstar bis 2025 insgesamt rund 630 Millionen Euro einbringen. Astronomische Zahlen, die den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid aber offenbar nicht davon abhalten, weiterhin von einem Mbappé-Transfer zu träumen.

Was für ein herausragender Fußballer er ist, unterstrich Kylian Mbappé in den letzten Wochen bei der WM in Katar. Im Heimatland des PSG-Präsidenten Nasser al Khelaifi ballerte sich der 24-jährige Stürmerstar mit acht Toren in sieben Spielen zum WM-Torschützenkönig.

Im Endspiel gegen Argentinien (2:4 i.E.) erzielte der gebürtige Pariser alle drei französischen Tore in den 120 Minuten Spielzeit, verwandelte zudem auch seinen Elfer im Shootout sicher.

Dank seiner überragenden Performances bei der Weltmeisterschaft wurde die Marke Mbappé weltweit nur noch bekannter.

Beim spanischen Rekordmeister Real Madrid sollen die Bosse auch weiterhin davon träumen, den derzeit wohl besten Fußballer der Welt in die spanische Hauptstadt zu transferieren.

Wie es in einem Bericht der "Gazzetta dello Sport heißt", könnten die Königlichen dabei an einem Transferpaket basteln, welches insgesamt ein sagenhaftes Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro erreichen könnte.

Aufgestellt wird diese Rechnung wie folgt: Schon jetzt verdient Mbappé übereinstimmenden Medienberichten zufolge das feste Jahresgehalt von 72 Millionen Euro, kassiert zudem für jedes Jahr Vertragstreue bei PSG bis 2025 einen Bonus zwischen 70 und 90 Millionen Euro. Hinzukommt noch die in drei Raten aufgeteilte Prämie von unglaublichen 180 Millionen Euro, die der Superstar für seine Vertragsverlängerung bei PSG in diesem Jahr erhalten haben soll.

All diese Zahlungen zusammengerechnet, plus eine weitere Mega-Zahlung im dreistelligen Millionenbereich, die Real Madrid zusätzlich als Ablösesumme für die Tormaschine leisten müsste, dürften dem Medienbericht zufolge dann an der Milliarden-Schallmauer kratzen.

Real-Legende über Mbappé: "Es gibt keinen wie ihn"

Laut Real-Legende Guti sollte diese surreale Zahl die Königlichen aber nicht davor abschrecken, es noch einmal bei Mbappé und Paris Saint-Germain zu versuchen.

"Ich denke, Mbappé ist ein Spieler, der für Real gemacht wurde. Wenn er das erreichen will, was Messi und Cristiano Ronaldo erreicht haben, muss er für Real Madrid spielen, weil er es nicht mit PSG schaffen wird. Für mich muss Madrid ihn jetzt sofort holen", wurde der langjährige Real-Spieler in der "Gazzetta dello Sport" zitiert.

"Es gibt gute Spieler auf dem Markt, aber keinen wie ihn. Ja, Haaland vielleicht, aber eine Stufe darunter. Mbappé ist einzigartig. Nur er kann Madrid das geben, was Messi Barcelona oder Ronaldo gegeben haben. Niemand anders", legte sich der 46-Jährige fest.

Ob der amtierende Königsklassen-Champion tatsächlich noch einmal ernsthaft bei PSG in der Causa Mbappé anfragen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.