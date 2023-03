Pele-Witwe erbt wohl 30 Prozent

IMAGO/osnapix

Pele verstarb im letzten Jahr

Die Witwe der verstorbenen Fußballlegende Pele wird laut dessen Testament 30 Prozent seines Vermögens erben. Dies sagte der Rechtsanwalt von Marcia Cibele Aoki, Peles dritter und letzter Frau, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP".

Die restlichen 70 Prozent sind für Peles Kinder reserviert, einschließlich einer nicht anerkannten Tochter, die er möglicherweise hat.

"Er wies auf die Möglichkeit der Existenz einer weiteren Tochter hin, deren Erkennung von einem DNA-Test abhängen wird, der aufgrund der Pandemie und seines Gesundheitszustands nicht (an Pele) durchgeführt werden konnte", sagte Anwalt Luiz Kignel.

Laut Kignel ist die fragliche Frau brasilianische Staatsbürgerin und habe rechtliche Schritte unternommen, um als Peles Tochter anerkannt zu werden. Ein angeordneter DNA-Test muss nun an einem seiner sieben anerkannten Kinder durchgeführt werden.

Zu den weiteren Vermögenswerten von Pele gehören neben seinem Herrenhaus in Guaruja, einem Badeort südlich von Sao Paulo, das laut Anwalt Kignel Aoki erben wird, weitere Immobilien und eine Beteiligung an der Marke Pele. Eine vollständige Bestandsaufnahme müsse, so Kignel, noch vorgenommen werden.

Pele war am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er ist der einzige Spieler der Geschichte, der dreimal Weltmeister wurde - 1958, 1962 und 1970.