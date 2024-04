Spielt der FC Bayern im Schongang gegen Frankfurt?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern auf Eintracht Frankfurt

Für den FC Bayern steht noch einmal der Liga-Alltag an, ehe es am Dienstag zum Champions-League-Kracher gegen Real Madrid kommt. Vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15:30 Uhr) stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Presse.

sport.de berichtet am Freitag ab 12:30 Uhr live von der Medienrunde des FC Bayern.

+++ Voller Fokus auf die Königsklasse? +++

Rein sportlich könnte das Heimspiel gegen Frankfurt für den FC Bayern kaum bedeutungsloser sein. Zwar geht es noch darum, die verkorkste Bundesliga-Saison immerhin als Zweiter zu beenden. Über allem schwebt aber bereits Real Madrid und die letzte Titelchance in dieser Spielzeit. Im eigenen Stadion muss der FC Bayern am Dienstag über 90 Minuten Vollgas geben. Welche Konsequenzen ergeben sich für Tuchel daraus mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Wochenende? Wer soll geschont werden und wer braucht vielleicht noch etwas Matchpraxis?

+++ Sané bereitet dem FC Bayern weiter Sorgen +++

Gerade für Leroy Sané wird ein Einsatz gegen Real wohl zum Rennen gegen die Zeit. Wie die "Bild" kürzlich berichtete, verfolgt der Rekordmeister zumindest einen "klaren Plan", um den 28-Jährigen rechtzeitig fit zu bekommen. Angesagt ist demnach in den nächsten Tagen eine leichte Steigerung. Im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt werde Thomas Tuchel aber "fast sicher" verzichten, schrieb das Blatt am Donnerstag. Ähnliches gelte auch für Serge Gnabry. Wie steht es wirklich um das Offensiv-Duo? Tuchel dürfte am Freitag Details aus erster Hand verraten.

+++ Tuchel beim FC Bayern auf Abschiedstour +++

Für Thomas Tuchel selbst brechen derweil die letzten Wochen als Trainer des FC Bayern an. Die Begegnung mit der SGE ist das vorletzte Heimspiel in der Bundesliga unter dem scheidenden Übungsleiter. Fast täglich überschlagen sich in den Medien aktuell die Spekulationen um seine Nachfolge. Wie nimmt der Cheftrainer seine Situation wahr?