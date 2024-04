Gladbach-Legende Herrmann erklärt Karriereende

FIRO/SID

Herrmann spielte 16 Jahre lang für die Borussia

Vereins-Urgestein Patrick Herrmann vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach beendet nach der laufenden Saison seine Profi-Karriere.

"16 Jahre, 418 Spiele, 20.726 Minuten, 56 Tore, mein halbes Leben: Borussia Mönchengladbach", schrieb Herrmann in den sozialen Netzwerken, ehe er verkündete: "Mit diesen Worten muss ich euch mitteilen, dass ich am Ende der Saison meine Karriere als aktiver Fußballer beenden muss."

Diese Spielzeit sei für den zweimaligen Nationalspieler, der seit Jahren von Verletzungen geplagt wird, "ein Kampf für mich, in dem ich mich nach reiflicher Überlegung ergeben muss", schrieb er.

Herrmann bleibt Gladbach erhalten

Herrmann wechselte 2008 in den Nachwuchs der Fohlen und hielt dem Verein seitdem die Treue. Mit der Borussia spielte er sowohl in der Relegation (2011) als auch in der Champions League (zuletzt 2020/21).

Er sei "einen beeindruckenden Weg bei uns gegangen", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. In dieser Spielzeit war Herrmann nur noch Reservist und absolvierte sechs Bundesligaspiele.

Insgesamt blickt der Außenbahnspieler mit aktuell 349 Partien in der Liga (47 Tore) sowie zwei Länderspielen im Juni 2015 aber auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Dem Verein bleibe er nach eigenen Angaben mit "neuen Aufgaben im Bereich der Geschäftsstelle" erhalten.

Laut Virkus wird er in der Sponsoring-Abteilung des Klubs arbeiten.