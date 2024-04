Ehrliche Klopp-Schelte: "Fühlt sich ganz dreckig an!"

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Jürgen Klopp war am Mittwochabend bitter enttäuscht

Nach einer bitteren 0:2-Niederlage ausgerechnet im Merseyside-Derby beim FC Everton ist der Meisterzug für den FC Liverpool wohl vorzeitig abgefahren. Der scheidende Teammanager Jürgen Klopp zeigte sich nach der Partie sehr selbstkritisch und sprach von einer verdienten Pleite des Tabellenzweiten.

"Es fühlt sich ganz dreckig und unnötig an. Das Ganze ist sehr, sehr frustrierend. Aber, und das müssen wir auch konstatieren: Das heute Abend einfach nicht gut genug! Und deshalb ist es jetzt so, wie es ist", meinte der 56-Jährige am "Sky"-Mikrofon zu der vierten Niederlage der Reds in der laufenden Premier-League Saison.

Der FC Liverpool bleibt nach 34 Spieltagen zwar weiterhin Tabellenzweiter, weist nun allerdings drei Zähler Rückstand auf den FC Arsenal (77 Punkte) auf. Verfolger Manchester City als Tabellendritter mit 73 Punkten hat außerdem noch zwei Spiele in der Hinterhand und kann demnächst noch an beiden Konkurrenten aus eigener Kraft vorbeiziehen.

Klopp haderte am Mittwochabend vor allem mit der Art und Weise, wie sich sein Team die Gegentore gegen die Toffees fing. Zweimal traf Everton nämlich nach ruhenden Bällen. Besonders frustrierend für Klopp, der im Vorfeld explizit vor der Standard-Stärke des Stadtrivalen gewarnt hatte.

FC Liverpool entgleitet der zweite Titel binnen einer Woche

"Wir kriegen beide Tore nach Standardsituationen von einer Mannschaft, die vor allem von Standardsituationen lebt", monierte der deutsche Coach nach Spielende und gab, wie oben im Video (öffnet sich im Artikelfenster) zu sehen ist, offen zu: "Wir waren heute nicht gut genug. Es tut mir leid für die Leute, weil ich weiß, was es denen bedeutet."

Dass durch das 0:2 am fünftletzten Spieltag in der Premier League eine Vorentscheidung zuungunsten des FC Liverpools gefallen sein dürfte, wurde auch von Klopp zur Kenntnis genommen: "Wir haben es definitiv nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt brauchen ManCity und Arsenal eine Krise. Aber ich muss auch echt sagen: Wenn man so spielt wie heute, wie soll man denn da Meister werden?"

Nach dem Ausscheiden aus der Europa League in der Vorwoche droht der FC Liverpool nun den nächsten Titel vorzeitig aus der Hand zu geben.