Xavi-Kehrtwende: Flick war schon "neuer Barca-Trainer"

Ex-Bayern- und Ex-DFB-Coach Hansi Flick sollte den FC Barcelona übernehmen

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Xavi seinen Rücktritt beim FC Barcelona revidiert und nun doch als Cheftrainer der Katalanen in die Saison 2024/25 geht. Leidtragender ist allen voran Ex-Bayern- und Ex-Nationaltrainer Hansi Flick, der sich mit dem spanischen Spitzenklub offenbar schon geeinigt hatte.

"Am Mittwoch bis 18 Uhr war Hansi Flick der neue Barca-Trainer", behauptete "Bild"-Chefreporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider". Flick habe eine Last-Minute-Absage der Katalanen kassiert, erklärte er: "Barca hat sich bei Hansi Flick gemeldet und ihm gesagt, du wirst es doch nicht." Dabei habe Flick "wirklich kurz" davorgestanden, neuer Trainer des spanischen Spitzenklubs zu werden.

Für den deutschen Trainer soll die Absage der Katalanen ein durchaus schwerer Schlag gewesen sein. Flick habe "viel auf diese Karte gesetzt", schilderte "Bild"-Fußballchef Christian Falk.

Flick sei extra eine Zusammenarbeit mit Pini Zahavi eingegangen, weil der Berater einen engen Draht zu Barca-Boss Joan Laporta pflege. "Er war der Top-Berater, um bei Barca zu landen." Flick habe sich "wirklich große Hoffnungen gemacht - und Spanisch gelernt", ergänzte Falk.

Auch Tuchel und Nagelsmann bei Barca gehandelt

Der frühere Bayern- und Nationaltrainer wurde seit Xavis ursprünglicher Rücktrittsankündigung beim FC Barcelona gehandelt. Zwischenzeitlich galt er als Favorit, dann wurden ihm allerdings doch wieder nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Die großen spanischen Sportzeitungen berichteten in den letzten Wochen von vermehrten Zweifeln in der Barca-Chefetage an Flick. Gleichwohl gab es für den FC Barcelona auch nur wenige andere Optionen. Für einen Roberto De Zerbi (Brighton) etwa fehlte dem klammen Klub schlicht und ergreifend das Geld.

Gehandelt wurden bei den Katalanen auch Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. So nah wie Flick waren sie dem Job im Camp Nou allerdings nie.