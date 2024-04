VfB Stuttgart trifft Undav-Entscheidung

IMAGO/Jan Huebner

Deniz Undav bleibt wohl beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart macht offenbar Nägel mit Köpfen und wird Top-Stürmer Deniz Undav zur kommenden Saison fest unter Vertrag nehmen. Das hohe Gehalt des deutschen Nationalstürmers nehmen die Schwaben dabei angeblich in Kauf.

Die Chancen auf eine feste Undav-Verpflichtung des VfB Stuttgart wurden von deutschen Medien zuletzt eher gering beziffert. Begründet wurde dies mit den hohen Kosten des Gesamtpakets aus Ablöse und Gehalt, das am Ende an die 40 Millionen Euro heranreichen könnte.

Dem englischen Portal "CaughtOffside" zufolge haben die Schwaben nun aber beschlossen, das finanzielle Risiko einzugehen und die in Undavs Vertrag verankerte Kaufoption zu ziehen. Dafür werden dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro fällig. Bedingung dafür ist allerdings die Qualifikation für die Champions League.

Das Königsklassen-Ticket haben die Schwaben bei aktuell sechs Punkten und neun Toren Vorsprung auf den fünftplatzierten Borussia Dortmund so gut wie sicher. Aller Voraussicht nach reicht in dieser Saison sogar Rang fünf für die CL-Quali. Dieser ist dem VfB bereits jetzt nicht mehr zu nehmen.

Undav will beim VfB zu einem der Top-Verdiener werden

Wie "CaughtOffside" von namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will, hat sich auch Undav selbst längst mit dem Gedanken an einen Verbleib angefreundet. Der 27-Jährige fühle sich am Neckar wohl, heißt es.

Gleichzeitig soll der Stürmer aber darauf bestehen, zu einem der Top-Verdiener der Mannschaft aufzusteigen, wenn er sich vertraglich für mehrere Jahre bindet. Konkrete Summen hierzu nennt der Bericht nicht. Spekuliert worden war zuvor in deutschen Medien, dass Undav um die fünf Millionen Euro beim VfB kassieren könnte.

Undav war im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis vom englischen Erstligisten aus Brighton nach Stuttgart gewechselt. Am Neckar entwickelte er sich schnell zu einem unverzichtbaren Leistungsträger. In seinen ersten 29 Pflichtspielen für die Schwaben erzielte er 18 Tore und bereitete neun weitere vor.

Undavs Vertrag in Brighton läuft zwar noch bis zum Sommer 2026, dank einer Kaufoption kann der Bundesligist den Nationalspieler aber vorzeitig fest verpflichten.