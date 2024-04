Bayern-Bosse schließen Tuchel-Kehrtwende aus

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer 2024

Beim FC Barcelona vollzog Trainer Xavi in dieser Woche eine spektakuläre Kehrtwende und verkündete seinen Rücktritt vom Rücktritt. Beim FC Bayern wird das nicht passieren. Am Aus von Thomas Tuchel gibt es nichts zu rütteln. Weder von Trainer- noch von Vereinsseite.

Noch vor wenigen Wochen waren sich viele einig: Thomas Tuchel hat beim FC Bayern keine Zukunft mehr. Die peinliche Pokal-Blamage und teils unerklärlichen Leistungen in der Bundesliga waren Wind auf die Mühlen der zahlreichen Kritiker. Nun aber steht Tuchel mit seinem Team im Halbfinale der Champions League und greift nach dem wichtigsten aller Titel.

In den sozialen Netzwerken hat sich bereits eine kleine Bewegung formiert, die lautstark den Verbleib des Trainers fordert. Auch einige TV-Experten sind der Ansicht, dass nicht Tuchel, sondern die Mannschaft das eigentliche Problem in München ist. Und obwohl da durchaus etwas dran ist, sind und bleiben die Tage des Übungsleiters an der Säbener Straße gezählt - unabhängig davon, ob Ralf Rangnick nun final zu- oder absagt.

FC Bayern steht zu seiner Tuchel-Entscheidung

Wie die "Bild" berichtet, ist eine Kehrtwende á la Xavi beim FC Bayern gänzlich ausgeschlossen. Trotz der komplizierten und mühsamen Trainersuche haben die Verantwortlichen das Kapitel Tuchel bereits endgültig geschlossen. Daran ändert auch der Halbfinaleinzug in der Champions League nichts.

"Die Entscheidung steht und es gab schwerwiegende Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben und daher wird sie nicht nochmal rückgängig gemacht", erklärte "Sport Bild"-Chefreporter Tobias Altschäffl, der sich laut eigener Aussage nach dem Arsenal-Rückspiel bei den Bossen umhörte, am Donnerstag im "Bayer Insider"-Podcast.

Auch Tuchel selbst hat mit seiner Zeit an der Säbener Straße "Bild"-Infos zufolge schon abgeschlossen. Aus seinem Umfeld sei zu hören, dass er "die Nase voll hat", heißt es. Der Trainer plane stattdessen mit einer Rückkehr in die Premier League. Dort sei Manchester United sein bevorzugtes Ziel.

Offen wird der Posten bei United allerdings nur, wenn Erik ten Hag seinen Job verliert. Das wiederum gilt allerdings als wahrscheinlich, schließlich spielen die Red Devils eine Saison, die um Vielfaches enttäuschender als die des FC Bayern ist.