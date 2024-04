Serie A sorgt für Novum

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Danilo Vigo/IPA Sport / ipa-agen

Ferrieri Caputi pfeift seit 2022 in der Serie A

In der Serie A wird bei der Begegnung zwischen Meister Inter Mailand und dem FC Turin am kommenden Sonntag erstmals ein komplett aus Frauen bestehendes Schiedsrichtergespann zum Einsatz kommen.

Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi wird im San Siro von Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti assistiert, teilte die italienische Schiedsrichtervereinigung am Donnerstag mit.

Die 33-jährige Caputi war 2022 die erste Frau, die in der Serie A als Referee eingesetzt wurde. In dieser Saison leitete sie bislang sechs Partien in der obersten italienischen Spielklasse.