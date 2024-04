Kimmich über CL-Titel: "Sehr weit davon entfernt"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Joshua Kimmich glaubt an den Champions-League-Titel mit dem FC Bayern

Der FC Bayern wird diese Saison maximal einen großen Titel holen. Ein Triumph in der Champions League könnte das bislang verkorkste Jahr aber noch retten. Joshua Kimmich ist optimistisch.

Schon am Dienstag steht das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League an. Dann empfangen die Münchner Real Madrid. Die Königlichen strotzen nach dem Sieg gegen Manchester City allerdings nur so vor Selbstvertrauen.

Der FCB geht daher wohl als leichter Underdog in die Partie. Joshua Kimmich zeigte sich im Interview mit "Bild" trotzdem siegessicher: "Ich glaube schon, dass es immer noch möglich ist, dass wir so einen kleinen Turnaround schaffen können, unsere Form finden und uns dann auch gegen die besten Klubs in Europa durchsetzen können."

Auch wenn die Formkurve des deutschen Rekordmeisters bei den Siegen gegen den FC Arsenal (1:0) und Union Berlin (5:1) zuletzt nach oben zeigte, ist Real Madrid doch ein ganz anderes Kaliber.

Dessen ist sich auch Kimmich bewusst. "Es ist natürlich schon so, dass wir momentan sehr weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir die Champions League gewinnen werden", blieb der Nationalspieler realistisch. Nur um zu ergänzen: "Aber die Chance ist da, und die Gier ist auch da".

FC Bayern: Joshua Kimmich will "inneren Champion" finden

Kimmich sieht sich selbst als Kämpfer auf dem Fußballplatz - das stellte der 29-Jährige unmissverständlich klar: "Ich werde immer brennen, wenn ich auf dem Platz stehe. Ich werde immer alles reinhauen. Ich werde immer versuchen, unsere Mannschaft ein Stück weit besser zu machen und das kann ich auch als Rechtsverteidiger."

Kampf und Selbstvertrauen - das sind zwei Bereiche, in denen der FC Bayern in dieser Saison nicht immer überzeugen konnte.

"Mein Motto ist schon meine ganze Karriere lang, dass es das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben, an seine Stärken, an seine Fähigkeiten zu glauben und dann schafft man es auch, den inneren Champion in sich zu finden und weiterhin anzutreiben", ist Kimmich sich sicher.