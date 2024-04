Bayern-Flirt Zubimendi schwärmt von Heimatklub

IMAGO/Mutsu Kawamori

Der FC Bayern soll sich mit Martín Zubimendi beschäftigen

Immer wieder taucht der Name von Martín Zubimendi in Transfergerüchten auf. Auch dem FC Bayern wird Interesse am defensiven Mittelfeldmann nachgesagt. Doch der Spanier schwärmte nun von seinem aktuellen Arbeitgeber Real Sociedad.

"Das sind nur Gerüchte, ich bin glücklich bei Real Sociedad, es ist wie mein Zuhause", wird Zubimendi bezüglich der Spekulationen um seiner Person von "Marca" zitiert: "Ich kann nicht sagen, dass ich meine ganze Karriere bei Real Sociedad spielen werde, vielleicht will der Verein nicht, dass ich weitermache. Ich mache mir keine Sorgen über diese Gerüchte."

FC Bayern an Martín Zubimendi interessiert?

Der 25-Jährige spielt bereits seit seiner Jugend für den Klub aus San Sebastián. Zubimendi besitzt bei Real Sociedad noch einen Vertrag bis 2027. In dem Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel verankert sein. Kostenpunkt demnach: rund 60 Millionen Euro.

Der fünffache Nationalspieler Spaniens wird immer wieder mit anderen europäischen Vereinen in Verbindung gebracht. Der FC Arsenal soll Zubimendi auf dem Radar haben. Beim FC Bayern wird er als sogenannte "Holding Six" gehandelt.

Real Sociedad winkt Qualifikation für Europapokal

Zubimendi rangiert mit Real Sociedad in der Primera División aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

"Unser Ziel ist es, für die nächste Saison einen Qualifikationsplatz für Europa zu erreichen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte von Real Sociedad, dass wir dies in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten schaffen. Das wäre eine großartige Sache für uns", sagte der Mittelfeldakteur zur sportlichen Lage seines Heimatklubs.

Die Teilnahme am europäischen Wettbewerb dürfte gleichzeitig die Chancen von Real Sociedad erhöhen, Zubimendi über den Sommer hinaus im Verein zu halten. Der Sechser ist unter Cheftrainer Imanol Alguacil in San Sebastián gesetzt.