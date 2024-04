Was sagt Terzic vor dem 6-Punkte-Kracher?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Trainer Edin Terzic stellt sich den Fragen der Presse

Wenn Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) bei RB Leipzig gastiert, steht für beide Teams ein echtes 6-Punkte-Spiel auf dem Programm. Vor allem der BVB steht gewaltig unter Druck, denn bei einer Pleite rückt Platz vier in weite Ferne. Im Vorfeld der Partie stellt sich Borussen-Trainer Edin Terzic den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressekonferenz ab 11 Uhr im LIVE-Blog.

+++ Zoff beim BVB? +++

Nach dem späten Leverkusen-Treffer, der dem BVB am vergangenen Spieltag in letzter Sekunde den Sieg kostete, soll es laut "Bild" übrigens zu Unstimmigkeiten in der Kabine der Dortmunder gekommen sein. Im Fokus der Kritik: Edin Terzics Einwechslungen. Was sagt der Coach zu den Berichten?

+++ Bilanz zwischen RB Leipzig und dem BVB beinahe ausgeglichen +++

Dass uns ein Spiel auf Messers Schneide bevorsteht, untermauert der Blick auf die Statistik. Von 17 direkten Duellen, gewann der BVB acht, Leipzig sieben. Zweimal trennte man sich Remis. Mit 30 Treffern erzielten die Dortmunder zwei mehr als die Sachsen.

+++ Auch eine Niederlage könnte reichen +++

Ein Stück weit hat es der BVB allerdings selbst in der Hand, die Tür zur europäischen Fußball-Königsklasse auch im Falle einer Niederlage gegen RB Leipzig weit aufzustoßen. Aufgrund der Reform der Champions League zur Saison 2024/25 darf die Bundesliga derzeit große Hoffnungen auf einen fünften CL-Startplatz hegen.

Wie sich die Situation derzeit gestaltet, haben wir hier aufgeschlüsselt: So nah ist die Bundesliga dem fünften CL-Platz

+++ Brisante Ausgangslage für BVB +++

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison liegt Borussia Dortmund mit 57 Punkten auf Rang fünf der deutschen Fußball-Bundesliga. Auf Platz vier hat der kommende Gegner RB Leipzig zwei Zähler mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg würden die Schwarzgelben an den Sachsen vorbeiziehen und ihre Chancen auf Rang vier, der sicher für die Teilnahme an der Champions League reicht, deutlich erhöhen. Bei einer Niederlage würden die Roten Bullen hingegen auf fünf Zähler davonziehen.