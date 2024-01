Medien: Real Madrid opfert Superstar für Mbappé

IMAGO/Alberto Gardin

Vinicius Junior könnte bei Real Madrid für Kylian Mbappé Platz machen

Der mögliche Mega-Transfer von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid beherrscht in Frankreich und Spanien weiterhin die Schlagzeilen. Zahlreiche Szenarien werden tagtäglich diskutiert. Eins davon hat es besonders in sich und dreht sich im ein außerordentlich prominentes Opfer auf Seiten der Königlichen.

Die größte Herausforderung im Transferpoker um Kylian Mbappé ist nicht sportlicher Natur. Hier hat Real Madrid gegenüber Paris Saint-Germain die deutlich besseren Argumente auf seiner Seite.

Finanziell hat PSG dagegen die Nase vorn. Der Scheich-Klub kann dem Superstar am Ende schlicht und ergreifend viel mehr Geld bieten.

Um diese Kluft auszugleichen, rauchen in der Real-Chefetage schon lange die Köpfe. Präsident Florentino Pérez und Co. sollen fleißig an einem Finanzierungsmodell basteln, das Mbappé am Ende überzeugt. Die Zeitung "Sport" schreibt in diesem Zusammenhang von einem prominenten Opfer, das die Königlichen bringen könnten.

Real Madrid spielt "Mbappé-Schach"

Dort heißt es, dass eine Mbappé-Ankunft gleichbedeutend mit einem Abschied von Vinicius Junior sein wird.

Real will den Brasilianer demnach verkaufen, um das fürstliche Salär des französischen Superstars stemmen zu können. Dies sei Teil des "Schachspiels", das Pérez seit Langem spiele.

Zwar ist Vinicius einer der unumstrittenen Leistungsträger der Königlichen, allerdings sei der Präsident zu der Einschätzung gekommen, dass der Brasilianer und Mbappé schlicht nicht zueinander passen, weil sie sich in ihrer spielerischen Anlage zu ähnlich sind, schreibt "Sport".

Letztlich sei die Mbappé-Verpflichtung zudem Teil eines Real-Masterplans, der bereits mit den Käufen von Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni begonnen und sich mit der Verpflichtung von Jude Bellingham fortgesetzt habe. Sobald Mbappé in Madrid aufschlägt, seien die Tage von Vinicius gezählt, mutmaßt die "Sport".

Neue Forderungen von Kylian Mbappé enthüllt

Der renommierte Transfer-Journalist Ben Jacobs berichtete unterdessen am Mittwoch von einer weiteren Forderung, die Mbappé an seinen künftigen Klub stellt.

Demnach will er die Erlaubnis, nach der EM 2024 in Deutschland auch an den Olympischen Spielen in seiner Heimat teilnehmen zu dürfen. PSG habe ihm das bisher als einziger Klub zugesichert, schrieb Jacobs auf Twitter/X.

Möglich sei dahingehend aber auch eine Einigung mit Real Madrid, ergänzte Jacobs. Durch einen späteren Einstieg bei den Königlichen könnte der spanische Rekordmeister dem Reporter zufolge bis zu 20 Millionen Euro sparen.