Star-Exodus beim FC Liverpool? Kapitän spricht Klartext

Virgil van Dijk im Gespräch mit Jürgen Klopp

Gibt es nach dem angekündigten Abschied von Trainer Jürgen Klopp bald einen Star-Exodus beim FC Liverpool? Abwehrboss Virgil van Dijk spricht nach sich verselbständigten Zitaten nun Klartext.

Die Zitate machten schnell die Runde. Liverpools Virgil van Dijk hatte am Montag Spekulationen ausgelöst, als er auf die Frage, ob er Teil der Liverpool-Zukunft ohne Klopp sein werde, antwortete: "Das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht."

Und weiter: "Es gibt so viele Dinge, die sich ändern werden, wenn nicht nur der Teammanager, sondern der gesamte Stab ausgetauscht wird. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird."

Van Dijk bekennt sich zum FC Liverpool

Schnell breitete sich unter Reds-Fans die Sorge aus, dass Stars wie van Dijk ebenfalls das Team verlassen könnten. Zumal das Wort des Kapitäns Gewicht hat.

Nun wiegelt der Niederländer ab und betonte seine Liebe und Treue zum englischen Klub.

"Um es zu 100 Prozent klarzustellen: Ich stehe voll und ganz hinter dem Verein. Ich liebe den Verein, ich liebe die Fans", sagte van Dijk beim deutschen TV-Sender "Sky".

Der Innenverteidiger erklärte, dass dass seine Reaktion einfach falsch interpretiert worden sei.

"Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen", sagte van Dijk.

"Es geht nicht um mich, es geht um uns, nichts hat sich geändert. Vor fünf Tagen haben wir noch nicht einmal über meinen Vertrag gesprochen, es ist also ein bisschen albern. Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr wird."

Titel-Abschiedsgeschenk für Klopp?

Zum Abschied will Liverpool Jürgen Klopp mindestens noch einen Titel schenken. Die Reds sind noch in allen Wettbewerben im Rennen.

"Es war natürlich eine große Ankündigung in den letzten Tagen, es war ein großer Schock für jeden von uns, der mit dem Verein verbunden ist", so van Dijk zum Klopp-Hammer. "Ich habe genau das gefühlt, was die Fans in diesem Moment auch gefühlt haben. Aber wir meinen es ernst hier."

Van Dijk gibt die Marschrichtung vor: "Wir wollen weitermachen, wir wollen die Dinge erreichen, von denen wir zu Beginn der Saison geträumt haben. Wir sind in einer guten Position, also lasst uns alles geben."

"Aber, wie ich schon zu Beginn sagte: Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich stehe voll und ganz hinter dem Verein und ich liebe ihn. Ich liebe jeden einzelnen Tag. Ich bin der Kapitän."