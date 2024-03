Anklage gegen Real-Trainer Ancelotti

IMAGO

Carlo Ancelotti hat Ärger mit der Justiz

Anklage gegen Star-Trainer Carlo Ancelotti. Die spanische Staatsanwaltschaft hat den Coach von Real Madrid wegen möglicher Steuervergehen im Visier. Dem 64-Jährigen droht sogar eine Gefängnisstrafe.

Carlo Ancelotti muss sich schweren Vorwürfen in seiner Wahlheimat stellen. Wie spanische Staatsanwälte der Provinz Madrid am Mittwoch erklärten, werde der Trainer der Königlichen in zwei Fällen des Steuerbetrugs angeklagt. Dies könnte eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren und neun Monaten zur Folge haben. Das berichtet das spanische Portal "Relevo".

Carlo Ancelotti soll eine Million Euro an Steuern hinterzogen haben

Konkret gehe es um Vorwürfe im Zeitraum 2014 und 2015. Ancelotti soll demnach insgesamt eine Million Euro hinterzogen haben.

Weiter heißt es, Ancelotti soll Einnahmen durch seine Bildrechte nicht bei der Steuer angegeben haben, obwohl er offiziell seinen Erstwohnsitz in Madrid registriert hat.

Im Detail gehe es um einen Betrag in Höhe von 386.361 Euro für das Jahr 2014 und von 675.718 Euro für 2015.

Immer wieder Stars in Spanien angeklagt

Eine offizielle Stellungnahme des Italieners, seiner Anwälte oder von Real Madrid steht noch aus.

Am Mittwochabend trifft Ancelotti mit Real Madrid im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League auf RB Leipzig (21:00 Uhr im sport.de-Liveticker). Das Hinspiel hatten die Königlichen in Leipzig mit 1:0 gewonnen. Rund um das Spiel wird sich Ancelotti wohl auch einige Fragen zu der Steuer-Anklage gefallen lassen müssen.

In Spanien wurden immer wieder Fußball-Stars wegen angeblicher Steuervergehen verklagt. Ins Gefängnis musste bislang aber noch keiner. So akzeptierte Ancelotti-Vorgänger José Mourinho im Jahr 2017 eine Bewährungsstrafe. Er soll zwischen 2011 und 2012 sogar über drei Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Auch gegen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi wurde einst ermittelt.